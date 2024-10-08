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Роскомнадзор заблокировал Discord в России

Роскомнадзор заблокировал Discord в России
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Роскомнадзор официально заблокирован мессенджер Discord в России. Это пресс-служба ведомства подтвердила изданию ТАСС.

Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации.

С утра 8 октября Discord не работает в России: сначала предполагалось, что дело в сбое на стороны сервиса, однако затем стало понятно, что проблемы возникают исключительно в России.

Сам сервис ещё никак не комментировал свои и план действий на случай, если его заблокируют в стране.

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил РИА Новости, что блокировка Discord — «это сигнал другим иностранным ИТ-компаниям о том, что терпение и желание вести переговоры заканчиваются».

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