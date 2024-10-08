«Терпение заканчивается». Член комитета Госдумы — о блокировке Discord в России

После блокировки Discord в России член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин прокомментировал случившееся изданию «РИА Новости».

Блокировка Discord — сигнал другим иностранным IT-компаниям о том, что терпение и желание вести переговоры заканчиваются. Блокировка направлена на обеспечение безопасности российских пользователей.

Discord заблокирован 8 октября за нарушения требований законов РФ, «выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях». Сам сервис при этом никак не комментировал блокировку.