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Ридли Скотт уже пишет сценарий «Гладиатора 3»

Ридли Скотт уже пишет сценарий «Гладиатора 3»
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До премьеры «Гладиатора 2» осталось чуть больше месяца, однако режиссёр картины Ридли Скотт уже работает над продолжением ленты. Постановщик написал восемь страниц триквела, отмечая, что его радует начало будущего сценария.

Я уже написал восемь страниц. У меня есть начало очень хорошего сценария. Если не будет «Гладиатора 3», то никто не вернётся на арену. Но мне нужно вернуться на арену…

Режиссёр не стал делиться какими-либо подробностями третьей части. Судя по всему, продолжение не заставит себя долго ждать — особенно если вторая часть отлично покажет себя в прокате.

События «Гладиатора 2» развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина будет связана с оригинальной лентой с Расселом Кроу и расскажет историю о восстании нового гладиатора. Премьера ленты состоится 15 ноября в Европе и 22-го числа – в США.

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