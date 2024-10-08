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Спрос на Скайп и ТимСпик в России взлетел после блокировки Discord

Спрос на Skype и TeamSpeak в России взлетел после блокировки Discord
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После блокировки Discord в России жители страны моментально начали искать альтернативы — судя по поисковым запросам в Google, люди сразу взялись за хорошо забытое старое: TeamSpeak и Skype.

Оба мессенджера стали многократно чаще искать — в случае TeamSpeak рост от обычных показателей увеличился примерно в 100 раз всего за час. У Skype результаты чуть скромнее, но всё равно значимые.

Графика интереса к Skype и TeamSpeak

Графика интереса к Skype и TeamSpeak

Фото: Google Trends

Впрочем, Skype и TeamSpeak смогут закрыть лишь самые базовые потребности пользователей — в первую очередь голосовой чат. Однако в Discord также были отдельные каналы с новостями, боты с уникальными функциями, целые сообщества и каналы по интересам.

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