Спрос на Skype и TeamSpeak в России взлетел после блокировки Discord

После блокировки Discord в России жители страны моментально начали искать альтернативы — судя по поисковым запросам в Google, люди сразу взялись за хорошо забытое старое: TeamSpeak и Skype.

Оба мессенджера стали многократно чаще искать — в случае TeamSpeak рост от обычных показателей увеличился примерно в 100 раз всего за час. У Skype результаты чуть скромнее, но всё равно значимые.

Графика интереса к Skype и TeamSpeak Фото: Google Trends

Впрочем, Skype и TeamSpeak смогут закрыть лишь самые базовые потребности пользователей — в первую очередь голосовой чат. Однако в Discord также были отдельные каналы с новостями, боты с уникальными функциями, целые сообщества и каналы по интересам.