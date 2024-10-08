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Егор Крид отреагировал на блокировку Discord в России

Егор Крид отреагировал на блокировку Discord в России
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8 октября Роскомнадзор объявил о блокировке сервиса Discord в России. Отныне одна из самых популярных программ для общения, трансляций и взаимодействия с комьюнити больше недоступна жителям страны.

На ситуацию сразу же обратил внимание российский стример, певец и блогер Егор Крид. Он осудил действия ведомства и заявил, что для него Discord был очень удобной программой для общения с друзьями.

Заблокировали Discord, в котором мы сидим с пацанами каждый день. Вау. Да чего мелочиться? Заблокируйте «Телеграм», звонки, доступ домой, еду, воздух…

Ранее ситуацию с блокировкой прокомментировал член Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

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