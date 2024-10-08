TeamSpeak начал сбоить из-за нагрузки после блокировки Discord в России

Discord не работает в России с утра 8 октября, однако многие не ожидали, что сервис заблокируют, поэтому альтернативы начали искать только после официального заявления Роскомнадзора о блокировке.

Одна из главных альтернатив — сервис TeamSpeak, который существовал ещё задолго до Discord. За последний час многие быстро побежали обратно к нему, однако «Тимспик» просто не выдержал нагрузки и начал сбоить. Пользователи сообщают, что не могут подключиться к серверу.

График сбоев TeamSpeak Фото: downdetector

Discord заблокировали 8 октября в России за отказ удалять запрещённые по закону РФ данные, которые могут нанести непоправимый ущерб стране.