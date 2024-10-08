Заместитель председателя Госдумы призывает пересмотреть блокировку Discord в России

Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков заявил, что планирует написать обращение в Роскомнадзор с призывом пересмотреть решение о блокировке сервиса Discord в России.

С интернетом нужно уметь работать, а не запрещать всё подряд. Без конкуренции у нас никогда не появится своих аналогов.

Как отмечает Даванков, «такими темпами в стране скоро не останется соцсетей и сервисов, доступных без VPN», тогда как продавцы техники начнут устанавливать различные анонимайзеры ещё до продажи техники.

Заместитель председателя Госдумы отмечает, что Discord очень популярен в России — им пользуются до 40 млн человек, если верить Mediascope. При этом это также студенты, преподаватели и онлайн-школы, а аналогов такому совершенно нет.