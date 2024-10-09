Российская Virtus.pro выбила 9z Team с топ-турнира IEM Rio 2024 по CS2

Российский состав Virtus.pro по Counter-Strike 2 заработал первую победу в групповой стадии чемпионата Intel Extreme Masters Rio 2024.

В матче на вылет с 9z Team VP проиграла первую карту и оказалась в одном шаге от того, чтобы покинуть турнир. Однако коллективу из России удалось вернуться в серию, вырвав победу на Inferno и разгромив оппонента на Mirage.

В следующем раунде «медведи» будут противостоять датской Astralis. 9z Team же, в свою очередь, разделила последнее место с такими командами, как G2 Esports, paiN Gaming и Imperial Esports.

Топ-турнир IEM Rio 2024 по CS2 проходит в LAN-формате с 7 по 13 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 250 тыс. и слот на чемпионат IEM Katowice 2025.