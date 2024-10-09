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G2 Esports с Монеси заняла последнее место на чемпионате IEM Rio 2024 по CS2

G2 Esports с Монеси заняла последнее место на чемпионате IEM Rio 2024 по CS2
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Европейский коллектив G2 Esports вылетел с топ-турнира Intel Extreme Masters 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 250 тыс.

Команда Ильи m0NESY Осипова заняла последнее место на чемпионате в Рио-де-Жанейро, не выиграв ни одной карты. Так, в первом раунде верхней сетки G2 проиграла составу HEROIC, а в нижней сетке коллектив из Европы разгромила турецкая Eternal Fire.

CS 2. Intel Extreme Masters Rio 2024 . Группа B. 1/4 финала (верхняя сетка)
07 октября 2024, понедельник. 19:10 МСК
HEROIC
Окончен
1 : 0
G2 Esports
CS 2. Intel Extreme Masters Rio 2024 . Группа B. 1/4 финала (нижняя сетка)
08 октября 2024, вторник. 19:40 МСК
Eternal Fire
Окончен
2 : 0
G2 Esports

В итоге G2 Esports, которая недавно стала чемпионом топ-турнира BLAST Premier: Fall Final 2024, разделила последнюю строчку на IEM Rio 2024 с такими южноамериканскими командами, как 9z Team, Imperial Esports и paiN Gaming.

Чемпионат IEM Rio 2024 по CS2 проходит в LAN-формате с 7 по 13 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 250 тыс. и слот на топ-турнире IEM Katowice 2025.

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