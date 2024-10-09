G2 Esports с Монеси заняла последнее место на чемпионате IEM Rio 2024 по CS2

Европейский коллектив G2 Esports вылетел с топ-турнира Intel Extreme Masters 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 250 тыс.

Команда Ильи m0NESY Осипова заняла последнее место на чемпионате в Рио-де-Жанейро, не выиграв ни одной карты. Так, в первом раунде верхней сетки G2 проиграла составу HEROIC, а в нижней сетке коллектив из Европы разгромила турецкая Eternal Fire.

В итоге G2 Esports, которая недавно стала чемпионом топ-турнира BLAST Premier: Fall Final 2024, разделила последнюю строчку на IEM Rio 2024 с такими южноамериканскими командами, как 9z Team, Imperial Esports и paiN Gaming.

Чемпионат IEM Rio 2024 по CS2 проходит в LAN-формате с 7 по 13 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 250 тыс. и слот на топ-турнире IEM Katowice 2025.