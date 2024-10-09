«Не стоит поливать грязью»: актёр Себастиан Стэн заступился за фильмы Marvel

В большом свежем интервью GQ актёр Себастиан Стэн, сыгравший Зимнего солдата в киновселенной Marvel, встал на защиту Marvel Studios и её проектов. Это особенно актуально на фоне всеобщей усталости людей от супергероики и её критики.

По словам Стэна, Marvel Studios «вкладывает душу и силы» в свои проекты. Актёр считает, что в случае, если бы Marvel исчезла, осталась бы огромная незаполненная дыра в культурном пространстве.

Я никогда не работал в компании, которая вкладывает столько души и сил во что-либо. Я думаю, если бы Marvel исчезла, это была бы огромная дыра, которую пришлось бы заполнить. Не стоит просто выходить и поливать грязью что-то, не предлагая ничего лучше.

Увидеть Стэна в образе Зимнего солдата можно будет в «Громовержцах» — там у персонажа Себастиана одна из ключевых ролей. Лента выйдет в прокат 5 мая 2025 года.