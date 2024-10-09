Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Rio 2024. Групповой этап. День 3. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джефф Голдблюм прокомментировал своё появление в новой части «Мира Юрского периода»

Джефф Голдблюм прокомментировал своё появление в новой части «Мира Юрского периода»
Аудио-версия:
Комментарии

Новая часть «Мира Юрского периода» уже не за горами. В картине откажутся от старых актёров в пользу новых: в ленте снимутся Скарлетт Йоханссон, Махершала Али, Луна Блэйз и другие. Вероятно, именно через этих актёров создатели картины хотят развивать франшизу дальше.

В свежем интервью актёр Джефф Голдблюм, сыгравший в серии доктора Яна Малькольма, рассказал, стоит ли ждать его появления в новой части. Как и предполагалось, герой вряд ли заглянет в новый «Мир Юрского периода».

Я думаю, Ян Малкольм, возможно, ушёл в закат. Да, вероятнее всего.

Впрочем, несмотря на это, Джефф не держит зла на создателей ленты, поскольку он надеется, что новая лента найдёт отклик у зрителей. Голдблюм оценил новую часть и отметил её концепцию.

Фильм выпустит Universal Pictures 2 июля 2025 года.

Материалы по теме
Феномен «Жизни по вызову»: самый популярный сериал России прямо сейчас
Феномен «Жизни по вызову»: самый популярный сериал России прямо сейчас
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android