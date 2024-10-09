Джефф Голдблюм прокомментировал своё появление в новой части «Мира Юрского периода»

Новая часть «Мира Юрского периода» уже не за горами. В картине откажутся от старых актёров в пользу новых: в ленте снимутся Скарлетт Йоханссон, Махершала Али, Луна Блэйз и другие. Вероятно, именно через этих актёров создатели картины хотят развивать франшизу дальше.

В свежем интервью актёр Джефф Голдблюм, сыгравший в серии доктора Яна Малькольма, рассказал, стоит ли ждать его появления в новой части. Как и предполагалось, герой вряд ли заглянет в новый «Мир Юрского периода».

Я думаю, Ян Малкольм, возможно, ушёл в закат. Да, вероятнее всего.

Впрочем, несмотря на это, Джефф не держит зла на создателей ленты, поскольку он надеется, что новая лента найдёт отклик у зрителей. Голдблюм оценил новую часть и отметил её концепцию.

Фильм выпустит Universal Pictures 2 июля 2025 года.