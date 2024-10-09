В новом фильме Кристофера Нолана снимется Мэтт Дэймон — премьера 17 июля 2026 года

По данным издания Deadline, режиссёр Кристофер Нолан снимет новый фильм с Мэттом Дэймоном в главной роли. Кого именно сыграет актёр, пока не раскрывают.

Детали сюжета картины держатся в секрете. Если верить информации источника Deadline, съёмки проекта стартуют в начале 2025 года. Что касается Дэймона, то это будет третий раз, когда они с Ноланом работают вместе. Дэймон снялся в «Интерстелларе» и «Оппенгеймере». Третьей совместной работой как раз станет новая лента.

Новый фильм Кристофера Нолана выпустит Universal Pictures 17 июля 2026 года. По данным Deadline, хоть каст пока целиком не объявлен, в нём можно ждать крупных звёзд.