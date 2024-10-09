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Сидни Суини и Аманда Сайфред сыграют в триллере «Служанка»

Сидни Суини и Аманда Сайфред сыграют в триллере «Служанка»
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По данным издания Deadline, Сидни Суини и Аманда Сайфред сыграют в триллере «Служанка». Лента будет основана на одноимённом романе Фриды Макфадден.

Сюжет расскажет о девушке по имени Милли, которая устраивается горничной в дом к Эндрю и его жене Нине. Вскоре Милли понимает, что хозяйка настроена к ней недружелюбно и может причинить ей как моральный, так и физический вред.

Снимет картину Пол Фиг, который поставил ленты «Шпион», «Меня зовут Дэвид» и многие другие картины. Сценарий напишет Ребекка Соннешайн.

Даты выхода у экранизации романа Фриды Макфадден пока что нет. За производство проекта отвечает кинокомпания Lionsgate.

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