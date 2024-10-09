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Вслед за Россией Discord заблокировали и в Турции

Вслед за Россией Discord заблокировали и в Турции
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Вчера популярный мессенджер Discord полностью заблокировали в России. Причина — нарушение сервисом действующего законодательства страны. Россия стала не единственной страной, ограничившей доступ к Discord.

В Турции мессенджер тоже заблокировали, о чём сообщило турецкое издание NTV Haber. Решение о закрытии сервиса в стране принял первый мировой суд Анкары. В Discord, по словам властей Турции, распространяли запрещённую информацию, связанную с педофилией.

В прокуратуре Турции отметили, что таким образом хотят защитить молодёжь своей страны и других людей от опасного для общества мессенджера, который не несёт ничего хорошего.

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