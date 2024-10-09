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«Позвоните Disney!»: Крис Пайн — о своём участии в фильме «Дневники принцессы 3»

«Позвоните Disney!»: Крис Пайн — о своём участии в фильме «Дневники принцессы 3»
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Несколько дней назад анонсировали триквел «Дневников принцессы» с Энн Хэтэуэй. В сиквеле под названием «Дневники принцессы 2: Как стать королевой» одну из ключевых ролей сыграл Крис Пайн.

В недавнем интервью Пайн в шутку призвал фанатов позвонить Disney и попросить компанию взять его в третью часть. На данный момент актёр «ничего не знает» о своём возвращении к франшизе.

О, я ничего не знаю об этом, но звучит здорово. Позвоните Disney. Позвоните Бобу Айгеру! Это правда будет фантастика.

Подробности сюжета триквела, полный актёрский состав, сроки начала производства и дата премьеры пока не раскрываются. Больше деталей станет известно позже.

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