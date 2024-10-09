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Сергей Жуков поделился свежими деталями фильма о своей группе «Руки Вверх!»

В свежем интервью «Комсомольской правде» лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поделился свежими деталями о ленте, которую посвятят одному из самых популярных музыкальных коллективов России.

По словам Жукова, зрителям стоит ожидать настоящее приключение с кучей эмоций: в проекте затронут темы любви, разлуки, а также покажут драки и, конечно же, дадут послушать музыку. В фильме, подчеркнул лидер группы, раскроют секреты появления многих песен.

Это приключенческие воспоминания. Там будет всё: любовь, разлука, драки, море музыки. Мы наконец-то раскроем секреты появления многих песен. Что-то рождалось в тамбуре поезда, что-то происходило в самый ужасный момент, когда жизнь была на волоске, бандиты врывались в твой дом, и были страшные времена.

Ожидать полную историю группы в ленте, впрочем, не стоит, однако поклонники коллектива узнают о нём много нового.

Премьера фильма в кинотеатрах России состоится 10 октября. Дата приурочена к проведению большого тура коллектива по всей стране.