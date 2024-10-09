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Стартовали съёмки второго сезона сериала «Успешный»

Стартовали съёмки второго сезона сериала «Успешный»
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило о старте съёмок второго сезона сериала «Успешный». Его производством занимаются онлайн-кинотеатр KION и студия LEGIO FELIX

Шоу расскажет продолжение истории коуча-неудачника Саши, который изменил жизнь разочарованного во всём олигарха Калугина и стал любовником его жены Эллы.

Фото со съёмок нового сезона сериала «Успешный»

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Режиссёрами второго сезона стали Илья Куликов и Владимир Боровой. Во втором сезоне шоу сыграют Артём Сучков, Владимир Сычёв, Ольга Медынич, Александра Власова, Владислав Коноплёв, Александр Мараков, Андрей Курилов и другие.

Даты премьеры второго сезона пока нет.

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