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Расписание последнего дня групп IEM Rio 2024 по CS2 — VP против Astralis

Сегодня, 9 октября, закончится групповая стадия топ-турнира Intel Extreme Masters Rio 2024 по Counter-Strike 2.

По итогам третьего дня групп ивента определятся все участники плей-офф. Команды, проигравшие в нижней сетке, покинут турнир.

Расписание матчей IEM Rio 2024 по CS2 на 9 октября, среда:

17:00. Группа B, нижняя сетка, Astralis (Дания) — Virtus.pro (Россия) ;

; 17:00. Группа B, нижняя сетка, The MongolZ (Монголия) — Eternal Fire (Турция);

19:30. Группа A, верхняя сетка, Natus Vincere (Украина) — FURIA Esports (Бразилия);

19:30. Группа B, верхняя сетка, Team Vitality (Европа) — HEROIC (Европа);

22:00. Группа A, нижняя сетка, MOUZ (Европа) — FaZe Clan (Европа);

22:00. Группа B, нижняя сетка, победитель первой серии — победитель второй серии.

Чемпионат IEM Rio 2024 по CS2 проходит в LAN-формате с 7 по 13 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 250 тыс. и слот на топ-турнире IEM Katowice 2025.