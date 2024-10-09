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IEM Rio 2024. Групповой этап. День 3. Стрим В
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Расписание игр IEM Rio 2024 по Counter-Strike 2 на 9 октября (ИЕМ Рио 2024 по КС)

Расписание последнего дня групп IEM Rio 2024 по CS2 — VP против Astralis
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Сегодня, 9 октября, закончится групповая стадия топ-турнира Intel Extreme Masters Rio 2024 по Counter-Strike 2.

По итогам третьего дня групп ивента определятся все участники плей-офф. Команды, проигравшие в нижней сетке, покинут турнир.

Расписание матчей IEM Rio 2024 по CS2 на 9 октября, среда:

  • 17:00. Группа B, нижняя сетка, Astralis (Дания) — Virtus.pro (Россия);
  • 17:00. Группа B, нижняя сетка, The MongolZ (Монголия) — Eternal Fire (Турция);
  • 19:30. Группа A, верхняя сетка, Natus Vincere (Украина) — FURIA Esports (Бразилия);
  • 19:30. Группа B, верхняя сетка, Team Vitality (Европа) — HEROIC (Европа);
  • 22:00. Группа A, нижняя сетка, MOUZ (Европа) — FaZe Clan (Европа);
  • 22:00. Группа B, нижняя сетка, победитель первой серии — победитель второй серии.

Чемпионат IEM Rio 2024 по CS2 проходит в LAN-формате с 7 по 13 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 250 тыс. и слот на топ-турнире IEM Katowice 2025.

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