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Криминальный сериал «Лихие» Юрия Быкова о России 90-х стартует 24 октября

Криминальный сериал «Лихие» Юрия Быкова о России 90-х стартует 24 октября
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Онлайн-кинотеатр START сообщил, что премьера криминального сериала Юрия Быкова «Лихие» стартует 24 октября. Вместе с этим показали и новый трейлер шоу со свежими кадрами.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START

Сюжет основан на реальной истории и расскажет о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых зрители увидят целую эпоху с её надеждами, возможностями, взлётами, падениями и человеческими трагедиями.

Главные роли в шоу сыграли Артём Быстров, Елена Николаева, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов, Евгений Ткачук, Анна Завтур, Александра Бабаскина и Полина Максимова.

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