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Жители России перейдут на аналоги Discord после блокировки сервиса — эксперт

Жители России перейдут на аналоги Discord после блокировки сервиса — эксперт
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8 октября в России заблокировали Discord — популярную платформу для общения, стримов и взаимодействия с комьюнити. Сервисом пользовались миллионы людей по всей стране, и теперь они вынуждены искать альтернативу.

При этом россияне быстро найдут ту самую замену заблокированной программы. Так считает руководитель рабочей группы Ассоциации блогеров и агентств (АБА) по чёрным спискам и CEO инфлюенс-агентства «Почва» Георгий Лапшаков.

Discord в России стал популярной платформой для общения среди геймеров. Блокировка приведёт к определённой утрате для российских блогеров, которые использовали платформу для общения со своим фан-сообществом, особенно в области видеоигр. Однако они, скорее всего, адаптируются, перенеся активность на другие платформы.

Тем временем не все чиновники поддерживают блокировку Discord в России. Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков планирует написать обращение в Роскомнадзор, чтобы ведомство пересмотрело своё решение в пользу разблокировки платформы.

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