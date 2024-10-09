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У актёра Василия Ливанова нашли опасное поражение мозга и сердечную недостаточность — СМИ

В начале октября актёра Василия Ливанова госпитализировали с инсультом. О ситуации высказывалась супруга артиста, Елена Ливанова, а сейчас издание Mash делится свежей информацией.

Если верить данным, у актёра выявили опасное поражение мозга из-за недостаточного уровня кислорода в крови. Вместе с этим у Ливанова парализовало правую часть тела.

По данным Mash, вдобавок к прочему у артиста нашли признаки сердечной и дыхательной недостаточности. Положительной динамики в состоянии Ливанова не наблюдается. Актёр до сих пор находится в реанимации на ИВЛ.

Василий Ливанов получил наибольшую известность как создатель экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссёра Игоря Масленникова по произведениям Артура Конана Дойла.