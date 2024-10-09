Звезда «Офиса» Дженна Фишер вылечилась от рака молочной железы

Американская актриса Дженна Фишер поделилась новостями о своём здоровье. Как оказалось, в декабре у звезды «Офиса» обнаружили рак молочной железы. Опухоль была на ранней стадии развития, поэтому артистке быстро провели операцию, после чего она прошла восстановление длительностью в полгода.

Фишер отмечает, что сейчас чувствует себя отлично — несмотря на продолжающиеся профилактические инъекции.

В январе мне сделали операцию по удалению опухоли. К счастью, мой рак был обнаружен на ранней стадии, однако из-за его агрессивной природы всё равно требовалась химиотерапия и лучевая терапия, чтобы быть уверенной, что он не вернётся. В феврале я прошла 12 курсов еженедельной химиотерапии, а в июне — три недели лучевой терапии. И хотя меня продолжают лечить различными инъекциями, я рада сообщить, что чувствую себя прекрасно.

Дженна Фишер призвала людей чаще проверяться у докторов и держать своё здоровье в тонусе. Именно этот подход и помог ей обнаружить столь опасное заболевание на ранней стадии.