Магазин приложений Google Play Store перестал открываться в России на ПК

9 октября пользователи обнаружили, что в России не открывается страница магазина Google Play Store. При попытке перейти на сайт происходит бесконечная загрузка, после чего соединение сбрасывается. Проверка «Чемпионата» показала, что портал действительно не открывается сразу у нескольких провайдеров.

Обновлено: у многих российских провайдеров сервис не открывается на ПК ещё с марта 2022 года.

Примечательно, что такая проблема наблюдается только на ПК — встроенный в Android сервис работает в штатном режиме. В других странах сайт также открывается без каких-либо задержек на всех платформах. С чем связано отсутствие доступа к столь популярному магазину, неизвестно.

Согласно Единому реестру заблокированных доменных имён, доступ к Play Store в России не ограничивается — в список внесены лишь отдельные страницы сервиса.