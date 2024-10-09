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Стать актрисой Настасью Самбурскую вдохновил большой гонорар Сергея Безрукова

Стать актрисой Настасью Самбурскую вдохновил большой гонорар Сергея Безрукова
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Настасья Самбурская дала интервью Лейсан Утяшевой в шоу «Дерзкая готовка» и рассказала, почему решила стать актрисой. По словам артистки, в первую очередь это связано с высокой заработной платой.

Самбурская поделилась забавной историей, связанной с тем, почему она решила стать актрисой. Однажды она узнала гонорар Сергея Безрукова и была им шокирована. После этого Настасья поставила себе цель — когда-нибудь начать зарабатывать столько же.

А я как раз на этом фильме и узнала, сколько получает Безруков. И получается, я снимаюсь у режиссёра, на работе которого я поняла, что хочу стать актрисой. И именно на этом проекте стала получать именно ту ставку, которую тогда получал Сергей. Только сейчас я получаю столько же, сколько он. Только сейчас!

По словам актрисы, ей удалось реализовать задуманное лишь 20 лет спустя после старта своей карьеры.

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