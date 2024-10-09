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Создатели Discord отреагировали на блокировку сервиса в России и Турции

Создатели Discord отреагировали на блокировку сервиса в России и Турции
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8 октября в России заблокировали Discord — популярную платформу для общения, стримов и взаимодействия с комьюнити. Сервисом пользовались миллионы людей по всей стране, и теперь они вынуждены искать альтернативу. Следом за Россией программу также заблокировали и в Турции за распространение запрещённой информации.

Тем временем разработчики программы отреагировали на блокировку сервиса в двух европейских странах. На странице статуса работы программы авторы заявили, что уже расследуют ситуацию.

Нам поступают сообщения о том, что Discord недоступен в России и Турции. Наша команда расследует эту информацию.

Фото: Discord

При этом каких-либо публичных комментариев о блокировке в России Discord так и не дал. Ранее в Роскомнадзоре заявляли, что сервис игнорировал массовые запросы на удаление запрещённой в стране информации, из-за чего и был заблокирован.

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