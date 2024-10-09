Про-дотеры SoNNeikO и ATF разрешили свой конфликт — игрокам помог Куроки

Российско-узбекский киберспортсмен Акбар SoNNeikO Бутаев заявил о примирении с про-игроком Аммаром ATF Ассафом. Пост, посвящённый этому, был опубликован в социальных сетях Соннейко.

Капитан AVULUS опубликовал пост, в котором сообщил, что его конфликт с игроком Team Falcons исчерпан, в чём им помог тренер Nigma Galaxy Куро KuroKy Салехи Тахасоми:

Мы решили проблему. Спасибо KuroKy за помощь в обсуждении этого вопроса. Как только у нас действительно появилась возможность поговорить, мы смогли решить проблему буквально за пару минут. В будущем я смогу эффективнее справляться с подобными ситуациями. Давайте играть в «Доту» и получать удовольствие!

Также Акбар выложил фотографию с участниками обсуждения, подписав её следующим образом: «Нет драме».

SoNNeikO, KuroKy и ATF Фото: соцсети SoNNeikO

Ранее между Акбаром и Аммаром на топ-турнире PGL Wallachia Season 2 по Dota 2 произошла стычка: Соннейко подошёл к АТФ с целью разобраться, почему иорданец несколько месяцев назад в одной из игр назвал Бутаева «безмозглым».

В итоге произошла эскалация конфликта. Представители Team Falcons утверждали, что Акбар угрожал Аммару физической расправой, в то время как сам Соннейко настаивал на том, что его намерения были исключительно дружелюбные. Сообщество «Доты» бурно отреагировало на произошедшее.