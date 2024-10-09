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YouTube блокирует перенос роликов на российские платформы — СМИ

YouTube блокирует перенос роликов на российские платформы — СМИ
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Российские видеоплатформы столкнулись с проблемами при автоматическом переносе видео с YouTube. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в двух IT-компаниях и топ-менеджера в одном из медиахолдингов.

Так, проблемы с автоматическим переносом роликов испытывают RuTube и «VK Видео». Теперь российским платформам приходится искать дополнительные способы по загрузке видео — часто не помогает даже использование зарубежных онлайн-адресов. Поэтому теперь сам процесс может занимать вплоть до нескольких дней вместо пары часов.

Эксперт на IT-рынке считает, что YouTube не целенаправленно борется с переносом своего контента на другие площадки. Противодействия разработчиков больше напоминают борьбу с автоматизированным сбором информации для того, чтобы на роликах не обучали нейросети.

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