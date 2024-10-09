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«У нас положительная экономика в последние 3 года»: CEO Spirit ответил на вопросы фанатов

CEO Team Spirit Никита Cheshir Чукалин в рамках AMA-сессии ответил на вопросы фанатов клуба. Ивент прошёл в личном телеграм-канале руководителя киберспортивной организации.

Один из пользователей «Телеграма» спросил у CEO «Спиритов», как попасть в киберспорт. Представитель клуба ответил следующее:

Я начинал ньюсмейкером на портале dotavideo, повезло оказаться в нужном месте и в нужное время, воспользовался моментом и понеслось. Попасть в киберспорт — это не верная постановка вопроса. Тебе нужно определиться, каким специалистом ты хочешь быть, в какой области, и двигаться уже в этом направлении. Если ты хочешь работать в киберспорте, то тебе просто нужно выбирать из тех типов задач, которые тут актуальны.

Также Чукалин объяснил, почему Team Spirit не открывает академический состав по Dota 2:

Формат академии в «Доте» в классическом понимании слова «академия» не имеет смысла. Знания в игре теряют актуальность за полгода-год, и выращивать тут игроков по аналогии с классическим спортом или тем же Counter-Strike 2 просто невозможно.

«Team Spirit — прибыльная организация?» — один из вопросов, на который ответил Чешир:

Бизнес в киберспорте это не про регулярную прибыль. Все заработанные деньги пускаются в оборот (улучшение условий, новые проекты, новые составы, улучшение продакшна и так далее). У нас положительная экономика в последние три года.

Кроме этого, руководитель организации высказался о нестабильности результатов состава по Counter-Strike 2:

Работа в последний отрезок времени была осложнена наличием некоторых проблем — и внешних, и внутренних. Чем менее опытны игроки в составе, тем больше таких проблем может возникать в периоде. Время для стабильности ещё придёт.

Ранее обновлённый состав Team Spirit по «Доте» прошёл на топ-турнир DreamLeague Season 24.