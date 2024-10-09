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Обновление 5.1 для Genshin Impact вышло без полной озвучки из-за забастовки актёров

Обновление 5.1 для Genshin Impact вышло без полной озвучки из-за забастовки актёров
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Версия 5.1 для популярной онлайн-игры Genshin Impact была выпущена без полной озвучки на английском языке. Это связано с забастовкой актёров против звукозаписывающей студии в США.

Сами разработчики отметили это в списке изменений 5.1, пояснив, что проблемы связаны с «организацией записи». HoYoverse извинилась перед игроками за доставленные неудобства.

Речь идёт об англоязычных репликах Качины, а также некоторых других персонажей, которых не успели записать до забастовки. На других языках новый контент озвучен в полном объёме.

Забастовка актёров озвучания видеоигр продолжается с лета: профсоюз недоволен, что в контрактах прописано разрешение на использование голосов для ИИ, а также требует повышения условий труда. С сентября проморолики по Genshin Impact и Honkai: Star Rail выходят на японском, а стрим обновления 5.1 в Геншине вместо голосов персонажей проводили сотрудники отдела локализации.

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