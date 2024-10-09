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Вышел новый трейлер фильма «Ждун» про героя мемов — премьера 20 марта

Вышел новый трейлер фильма «Ждун» про героя мемов — премьера 20 марта
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Кинокомпания «Наше кино» представила новый трейлер фильма «Ждун» про знаменитого героя мемов Ждуна. Премьера ленты состоится 20 марта 2025 года, хотя изначально картина должна была выйти в прокат 1 января.

Видео доступно во VK-канале Наше кино. Права на видео принадлежат «Наше кино».

Сюжет «Ждуна» расскажет, как Ждун попадает на Землю и знакомится с мальчиком, отдыхающим у дедушки и бабушки в селе Абрау-Дюрсо. Герои подружатся, а мальчик поможет инопланетному другу вернуться на родную планету.

Главные роли в семейной комедии Дмитрия Суворова исполнили Виктор Хориняк, Юля Александрова, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Андрей Андреев и Маргарита Силаева.

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