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Открылась регистрация команд и игроков на чемпионат Москвы по киберспорту

Открылась регистрация команд и игроков на чемпионат Москвы по киберспорту
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Федерация компьютерного спорта Москвы открыла приём заявок на участие в ежегодном первенстве столицы по киберспорту. В этот раз соревнования пройдут сразу по семи дисциплинам.

В соревнованиях могут принять участие все желающие граждане, зарегистрированные в Москве, а также студенты столичных учебных заведений. Для этого нужно заполнить бланк и подтверждающий документ, направив их на электронную почту moscowcup@fcs.msk.ru.

Основная часть чемпионата Москвы по киберспорту – 2024 пройдёт в онлайн-формате с 2 по 16 ноября, а решающие матчи состоятся на крупных площадках столицы. Сильнейших выявят в Dota 2, Counter-Strike 2, League of Legends, Tetris, Tekken 8, StarCraft 2 и DCL The Game.

Финал по «Контре» пройдёт 23 ноября в рамках площадки для разработчиков игр ИГРОПРОМ, а решающие матчи по Dota 2 примет выставка РЭД ЭКСПО 29 ноября. Остальные состоятся в киберспортивном центре РТУ МИРЭА 24.

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