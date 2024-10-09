Apple признала iPhone 6, iPod Nano и iPod Shuffle устаревшими устройствами

Компания Apple обновила список неподдерживаемых устройств, которые больше не подлежат продаже и ремонту. На это обратили внимание в издании MacRumors.

Так, корпорация признала устаревшими устройствами свои знаменитые гаджеты: последние модели фирменных плееров iPod Nano и iPod Shuffle. Продажи обоих устройств завершились ещё в 2017 году, однако компания продолжала официально обслуживать их. Вместе с этим компания также отнесла в список неподдерживаемых устройств знаменитый iPhone 6 — ранее туда уже внесли iPhone 6 Plus.

Внесение в список устаревших устройств означает, что компания больше не осуществляет поддержку устройств. Ремонт iPod Nano, iPod Shuffle и iPhone 6 в официальных сервисных центрах Apple отныне невозможен из-за отсутствия соответствующих деталей.