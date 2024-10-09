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Про-игрок в Dota 2 Роман RAMZES666 Кушнарёв покинул L1GA TEAM

Про-игрок в Dota 2 Роман RAMZES666 Кушнарёв покинул L1GA TEAM
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Российский киберспортсмен по Dota 2 Роман RAMZES666 Кушнарёв больше не является частью клуба L1GA TEAM. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.

Рамзес присоединился к L1GA TEAM в качестве капитана 5 января 2024 года. Однако уже в мае киберспортсмен был переведён в инактив клуба.

После этого Кушнарёв на правах аренды представлял европейскую Tundra Esports, в составе которой он занял четвёртое место на чемпионате Riyadh Masters 2024 и третье место на топ-турнире The International 2024.

Ранее RAMZES666 сообщил, что сейчас он находится во временном инактиве. К какой команде киберспортсмен присоединится в новом году, пока неизвестно.

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