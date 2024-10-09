Шлем штурмовика из «Звёздных войн» оценили в 63 млн рублей на аукционе

В ноябре в Лондоне пройдёт крупный аукцион для любителей мирового кинематографа, на котором будет представлено более 1800 памятных вещей. Эксперты отмечают, что наибольший ажиотаж вызвал лот с шлемом штурмовика из фильма «Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» 1977 года.

Его итоговая стоимость может составить почти £ 500 тыс. (~ 63 млн рублей). Ко всему прочему, внимание коллекционеров привлёк и костюм Бэтмена из фильма «Бэтмен возвращается» с Майклом Китоном — его продадут за £ 100-200 тыс. (~ 12-25 млн рублей).

Ещё на аукционе будет стильная куртка Марти Макфлая, которую носил Майкл Джей Фокс во второй части трилогии «Назад в будущее». Данный лот может уйти с молотка за £ 120 тыс. (~ 15 млн рублей).