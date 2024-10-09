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Цены на предметы в Dota 2 и CS2 выросли — всё из-за изменения курса доллара в Steam

Цены на предметы в Dota 2 и CS2 выросли — всё из-за изменения курса доллара в Steam
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Компания Valve изменила курс доллара в Steam, в связи с чем цены на внутриигровые покупки выросли.

9 октября курс доллара в Steam изменился с 86 до 96 рублей. Это привело к тому, что цены на кастомизацию и другие товары в играх платформы значительно выросли.

Так, к примеру, в Dota 2 компендиум, посвящённый топ-турниру The International 2024, теперь стоит более чем в два раза дороже: раньше он продавался за 300 рублей, а теперь — за 725.

Что касается Counter-Strike 2, цена на пропуск «Арсенал» изменилась с 1390 на 1550 рублей, а ключи для открытия кейсов подорожали с 215 рублей до 240. Это же коснулось и других игр.

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