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«Запомните эти слова, так и будет»: Стример Эвелон прогнозирует блокировку Twitch в России

«Запомните эти слова, так и будет»: Стример Эвелон прогнозирует блокировку Twitch в России
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Популярный стример Вадим Evelone192 Казаков на фоне новостей о Discord предположил, что вскоре в России могут заблокировать платформу для прямых трансляций Twitch.

Он отметил, что новость может стать такой же внезапной, как и в случае с «Дискордом».

Я представляю день, когда мы все просыпаемся и выходит новость о блокировке Twitch на территории России. Запомните эти слова, так и будет.

Эвелон также отметил, что многие перейдут на отечественную VK Play Live — там уже проводят трансляции несколько известных стримеров. Прежде всего это связано с возможной потерей дохода.

Онлайн, может, просядет не настолько сильно (умельцы бы нашли способы обхода), но многие стримеры уйдут на VK Play, так как платформа перестанет приносить стабильный заработок – уйдёт вся «белая» реклама, так как по закону запрещено покупать на заблокированной платформе.

В середине 2024 года Госдума одобрила запрет рекламы на сайтах, официально заблокированных в РФ.

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