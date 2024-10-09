Игрок 9Pandas перешёл в состав L1GA TEAM по «Доте»
Российский киберспортсмен Альберт alberkaaa Черноиванов перешёл в состав L1GA TEAM по Dota 2 из 9Pandas.
К 9Pandas Черноиванов присоединился в январе 2024 года, сменив роль с «керри» на «оффлейнера». В новом коллективе Альберка продолжит выступать на третьей позиции.
Состав L1GA TEAM по «Доте»:
- Александр v1olent` Пак;
- Мирас Mirage` Мутанов;
- Альберт alberkaaa Черноиванов;
- Иван OneJey Живицкий;
- Никита Pantomem Балаганин;
- Александр Nofear Чурочкин (тренер).
Россиянин представлял ростер L1GA TEAM начиная с августа 2024 года, однако до этого момента он выступал в составе команды на правах аренды. Вместе с «Лигой» киберспортсмен отобрался на такие топ-турниры, как PGL Wallachia Season 2 и BetBoom Dacha Belgrade 2024.
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