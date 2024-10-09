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Трейлер фильма Зять 2024 с Дмитрим Нагиевым — смотреть онлайн

Вышел трейлер семейной комедии «Зять» с Дмитрием Нагиевым
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Кинокомпания Central Partnership опубликовала трейлер семейной комедии «Зять» с Дмитрием Нагиевым и Яном Цапником в главных ролях. В ролике показали завязку сюжета, основных действующих лиц истории и ряд комичных моментов.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Фильм расскажет об образцовом отце Олеге, чья жизнь однообразна и размеренна, однако его бурная молодость, была разделена с закадычным приятелем Антоном. Но любому спокойствию суждено заканчиваться: дочь Олега вступает в романтические отношения с его старым другом.

Также в актёрский состав вошли Ирина Пегова, Дарья Петриченко, Григорий Сиятвинда, Артём Минин, Никита Касьяненко, Люся Чеботина и Дмитрий Красилов. Кресло режиссёра занял Анарио Мамедов («Последний аксель»).

Премьера фильма «Зять» в кинотеатрах России состоится 21 ноября.

Постер

Фото: Central Partnership

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