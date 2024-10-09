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Вышел первый трейлер комедии «Манюня: Приключения в деревне» — премьера 14 ноября

Вышел первый трейлер комедии «Манюня: Приключения в деревне» — премьера 14 ноября
Аудио-версия:
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Кинокомпания «Атмосфера Кино» опубликовала первый трейлер комедийного фильма «Манюня: Приключения в деревне». В ролике показали главных героев ленты и сюжетную завязку.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат «Атмосфера Кино»/«Кинокомпания братьев Андреасян».

В новом фильме франшизы Манюня, Наринэ и Каринка в сопровождении Ба отправляются на летние каникулы в настоящую русскую деревню к бабушке Насте. Сначала они очень увлечены непривычной атмосферой нового места, но достаточно быстро начинают скучать. Решив ускорить время до отъезда домой, девочки обращаются к бабке-колдунье, которая якобы исполняет любые желания.

Премьера фильма «Манюня: Приключения в деревне» в кинотеатрах России состоится 14 ноября.

Постер

Фото: «Атмосфера Кино»/«Кинокомпания братьев Андреасян»

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