Расписание выхода сериала «Лихие» о России 1990-х
Уже 24 октября стартует сериал «Лихие» — новый проект российского режиссёра Юрий Быкова. Сюжет шоу основан на реальной истории и расскажет о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых зрители увидят целую эпоху с её надеждами, возможностями, взлётами, падениями и человеческими трагедиями.
В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов: первые две серии можно будет посмотреть в день релиза в онлайн-кинотеатрах Okko и Start. Последующие эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам, финал состоится 5 декабря.
Расписание выхода сериала «Лихие»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|24 октября
|2-я серия
|24 октября
|3-я серия
|31 октября
|4-я серия
|7 ноября
|5-я серия
|14 ноября
|6-я серия
|21 ноября
|7-я серия
|28 ноября
|8-я серия
|5 декабря
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