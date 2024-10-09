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Сериал Лихие на Okko и Start от Юрия Быкова (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Лихие» о России 1990-х
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Уже 24 октября стартует сериал «Лихие» — новый проект российского режиссёра Юрий Быкова. Сюжет шоу основан на реальной истории и расскажет о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых зрители увидят целую эпоху с её надеждами, возможностями, взлётами, падениями и человеческими трагедиями.

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов: первые две серии можно будет посмотреть в день релиза в онлайн-кинотеатрах Okko и Start. Последующие эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам, финал состоится 5 декабря.

Расписание выхода сериала «Лихие»

ЭпизодДата выхода
1-я серия24 октября
2-я серия24 октября
3-я серия31 октября
4-я серия7 ноября
5-я серия14 ноября
6-я серия21 ноября
7-я серия28 ноября
8-я серия5 декабря
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