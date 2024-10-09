Discord разблокируют в России только при одном условии

8 октября в России заблокировали Discord — популярную платформу для общения, стримов и взаимодействия с комьюнити. Сервисом пользовались миллионы людей по всей стране, и теперь они вынуждены искать альтернативу.

Теперь данную ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, Discord разблокируют в России только в случае, если сервис выполнит требования законодательства страны, то есть удалит «противоправные материалы» и «обеспечит авторизацию пользователей».

По разным оценкам, аудитория Discord в России составляет от 2,62 млн до 4,83 млн российских пользователей в день. Напомню, владельцем ресурса Discord Inc. является США, и это многое объясняет.

Ещё Хинштейн отметил, что все образовательные функции Discord планируется заменить отечественными сервисами, поскольку «уникальных функций там нет».