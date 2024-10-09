«Стыдно, что сервис работает против воли людей»: Братишкин написал петицию в Роскомнадзор

Популярный российский стример Владимир bratishkinoff Семенюк резко раскритиковал Роскомнадзор после блокировки Discord на территории РФ.

На вчерашней трансляции он написал обращение в РКН с требованием изменить положение ведомства. На эфире Братишкина присутствовало более 65 тыс. человек — это самый популярный стрим за последние два года.

*** контора, которая действует автономно от всех. И за это надо её притягивать максимально. Каждый сервис, который остался и работает, постоянно отваливается внутри страны, в которой я живу. Сегодня Discord — завтра Steam, Twitch. <...> Требую обрезать автономность РКН и вернуть ей судебную форму в сторону крупных компаний, а лучше, конечно, закрыть эту шарашкину контору.

Владимир также обратил внимание, что в российской соцсети «ВКонтакте» до сих пор остаются сообщения о продаже наркотиков и детская порнография, хотя к нему у Роскомнадзора претензий нет.

Я устал читать новости о том, что этот шизик возомнил себя богом и пихает в реестр всё подряд, в то время как под носом в самом VK в комментах толкают *** и *** по ссылкам. Хватит заниматься лицемерием — либо блокируйте всех, либо пересматривайте свою систему отсталых банов. Мне стыдно, что такой сервис работает не во благо людей, а наоборот, против воли людей.

В декабре 2023 года Братишкина признали лучшим стримером по версии премии SLAY.