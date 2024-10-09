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В США требуют разделить Google из-за его монополии

В США требуют разделить Google из-за его монополии
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Как сообщают журналисты издания CBS News, Министерство юстиции США собирается обратиться к федеральному судье с требованием разделить Google. Прокуроры подозревают компанию в нарушении антимонопольного законодательства, которое длится уже более 10 лет.

В иске говорится, что Google контролирует сферу онлайн-поисковиков, не оставляя конкурентам практически никакой возможности побороться за пользователей.

Антиконкурентное поведение Google привело к взаимосвязанным пагубным последствиям, влекущим беспрецедентные сложности для быстро меняющегося спектра рынков.

Отмечается, что ведомство может заставить Google продать Android, Chrome, Google Play и другие продукты. Также Минюст хочет запретить компании использовать данные этих сервисов, чтобы она не имела преимуществ на рынке поисковиков.

Конкретные рекомендации Минюст представит в ноябре. Полноценно судебное разбирательство стартует весной 2025 года, а конкретное решение суд вынесет уже к августу.

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