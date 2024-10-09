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10 самых страшных фильмов ужасов в истории от Variety

Журналисты издания Variety опубликовали рейтинг 100 самых страшных фильмов ужасов в истории. Авторы статьи отметили, что картины из рейтинга должен посмотреть каждый поклонник хорроров.

Топ-10 самых страшных фильмов ужасов в истории:

«Техасская резня бензопилой» 1974 года — режиссёр Тоуб Хупер; «Изгоняющий дьявола» 1973 года — режиссёр Уильям Фридкин; «Психо» 1960 года — режиссёр Альфред Хичкок; «Челюсти» 1975 года — режиссёр Стивен Спилберг; «Ребёнок Розмари» 1968 года — режиссёр Роман Полански; «Ночь живых мертвецов» 1968 года — режиссёр Джордж Ромеро; «Кинопроба» 1999 года — режиссёр Такаси Миикэ; «Франкенштейн» 1931 года — режиссёр Джеймс Уэйл; «Сало, или 120 дней Содома» 1975 года — режиссёр Пьер Паоло Пазолини; «Кэрри» 1976 года — режиссёр Брайан Де Пальма.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.