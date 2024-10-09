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Список талантов FISSURE Underworld

Стали известны комментаторы первого профессионального турнира по Deadlock
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Турнирный оператор FISSURE представил список комментаторов, которые будут освещать профессиональный турнир по Deadlock под названием FISSURE Underworld на русском языке.

Первый европейский киберспортивный ивент по Deadlock осветят опытные кастеры, которые раньше работали в других дисциплинах, а также блогеры, снимающие ролики по новой игре от Valve.

Список русскоязычных комментаторов FISSURE Underworld по Deadlock:

  • Даниил TaanTi Четвериков;
  • Евгений Trubard Трубчанинов;
  • Максим Shachlo Абрамовских;
  • Павел Toll Григорьев;
  • Антон Grayne Афанасенко;
  • Никита Shayl Демешов.

Онлайн-турнир FISSURE Underworld по Deadlock пройдёт с 11 по 13 октября. В рамках соревнования восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 15 тыс.

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