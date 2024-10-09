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Игрокам в Hamster Kombat обещают приятные бонусы во втором сезоне

Игрокам в Hamster Kombat обещают приятные бонусы во втором сезоне
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Разработчики кликера Hamster Kombat объявили, что пользователи, которые оставят свои токены HMSTR в игре, получат бонусы во втором сезоне. По словам создателей, геймеры будут «приятно удивлены», однако конкретные награды пока не раскрываются.

Если вы решите сохранить свои токены, а не выводить их, вы будете (очень) приятно удивлены!

Напомним, второй сезон Hamster Kombat стартует уже в октябре, но точная дата ещё неизвестна. В этом же месяце игра получит внешние платёжные системы и расширенную библиотеку внутренних игр. В ноябре авторы планируют реализовать выпуск первых тайтлов от сторонних разработчиков в рамках Hamster Kombat.

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