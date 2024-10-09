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Хьюго Уивинг не вернётся к роли Элронда в новых фильмах по «Властелину колец»

Хьюго Уивинг не вернётся к роли Элронда в новых фильмах по «Властелину колец»
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Недавно Хьюго Уивинг, исполнивший в кинофраншизе «Властелин колец» роль Элронда, пообщался с журналистами издания Total Film. В ходе разговора актёр заявил, что устал от Средиземья и не будет играть персонажа в новых фильмах по вселенной.

По словам звезды, Элронд должен быть бессмертным, однако он сам стареет.

Элронд должен быть бессмертным, а я старею… Сняться в «Хоббите» тоже было немного глупо. Мне нравилось быть частью этой франшизы, но теперь у меня нет абсолютно никакого желания.

Премьера «Властелина колец: Охота на Голлума» состоится в 2026 году, главную роль сыграет Энди Сёркис, он же выступит режиссёром ленты. Съёмки должны начаться уже в следующем году.

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