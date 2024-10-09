Вышел финальный трейлер фильма «Анора» — премьера в России 17 октября

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Кинокомпания Neon представила финальный трейлер фильма «Анора». Триумфатор Каннского кинофестиваля с российскими актёрами выйдет в отечественный прокат уже 17 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Neon. Права на видео принадлежат Neon.

Сюжет «Аноры» рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о занятиях его возлюбленной.

Главные роли в ленте исполнили Майки Мэдисон («Однажды в… Голливуде»), Марк Эйдельштейн («Сто лет тому вперёд»), Юра Борисов («Кентавр») и Алексей Серебряков («Бандитский Петербург», «Метод»). Ранее фильм получил главную награду Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь», — а также высокие рейтинги от критиков и первых зрителей.