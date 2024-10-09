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Amazon продлил сериал «Джек Ричер» на четвёртый сезон

Amazon продлил сериал «Джек Ричер» на четвёртый сезон
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Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, компания Amazon продлила сериал «Джек Ричер» на четвёртый сезон. Компания анонсировала его ещё до выхода третьего сезона, премьера которого состоится в 2025 году.

Видимо, Amazon пошла на такой шаг после колоссального успеха второго сезона сериала. Он вышел в декабре и стал самым просматриваемым релизом 2023 года на Prime Video.

Первый сезон основывался на книге «Этаж смерти», второй — на произведении «Сплошные проблемы и неприятности». Ранее создатель «Джека Ричера» британский писатель Ли Чайлд рассказал, что продолжение вновь будет основано на одной из его книг. Третий сезон сфокусируется на одиночных приключениях Джека Ричера в духе первого сезона вместо командной работы из продолжения.

Сроки выхода четвёртого сезона пока не раскрываются.

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