Генеральный директор Quantic Dream Гийом де Фондомье сообщил в соцсети (ранее Twitter), что продажи культовой Detroit: Become Human превысили 10 млн копий.

Фото: Quantic Dream

Вся команда Quantic Dream присоединяется ко мне, чтобы с гордостью объявить, что Detroit: Become Human уже проадлась тиражом в более 10 миллионов копий на PlayStation и ПК. Мы чрезвычайно благодарны всем и каждому, кто играл в неё. Вы для нас — весь мир, и мы не смогли бы достичь этой невероятной цели без каждого из вас!

Detroit: Become Human до сих пор остаётся самой продаваемой игрой компании с большим отрывом. Для достижение этой цифры игре понадобилось почти 7 лет — проект вышел 25 мая 2018-го на PS4, а в декабре 2019-го был портирован и на ПК.